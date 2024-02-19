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Граница с Польшей заблокирована: пропускают ли протестующие автобусы и легковые автомобили

Фото: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Валерия Полищук

Польские протестующие блокируют движение только для грузовиков и обещали пропускать легковые автомобили и автобусы.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В первую очередь польские фермеры блокируют движение для грузовых транспортных средств. Они обещали не блокировать движение как для легковых автомобилей, так и автобусов", - заявил он. 

Демченко добавил, что пограничники отмечают, что как легковушки, так и автобусы пересекают границу как на выезд из Украины, так и следуют из Польши в направлении Украины.

"Поэтому сказать, что они блокируют движение я не могу. Конечно, мы обращали внимание и на видеоматериалы, которые появлялись в открытом доступе, что якобы они препятствовали движению автобусов. Но скорее всего из-за их пребывания на автодорогах, которые ведут к границе, просто затрудняет движение для определенных категорий транспорта собственно, чтобы объехать места скопления польских фермеров. Но еще раз отмечу, что движение автобусов в частности происходит в обе стороны", - заявил он.

Блокада Польшей границы с Украиной

Ранее польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам. 

19 февраля министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады пассажирского транспорта.

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика".

Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".

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