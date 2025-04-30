Кордон із Білоруссю: у ДПСУ пояснили, чи зростає загроза

За його словами, на цей момент ситуація на кордоні з Білоруссю не змінюється, як і не змінюється ситуація, яка наразі є вглиб території Білорусі.

"Проте цей напрямок залишається загрозливим, зважаючи на те, що Росія може спробувати використати його повторно. Тепер у безпосередній близькості до кордону якогось ударного угруповання, яке б формувалося або було сформоване, наші підрозділи, які за цим спостерігають, не фіксують", - зазначив він.

За словами Демченка, на цей момент російських підрозділів на території Білорусі, які б становили загрозу Україні в тій кількості, яка б могла до цього призвести, немає.

"Ми постійно стежимо за тим, наскільки ситуація може змінюватися, бо Білорусь далі, на жаль, підтримує Росію. І, власне, не можна виключати того, що із цього напрямку ворог не вдасться до якихось інших дій", - констатував спікер ДПСУ.

Особливо, як підкреслив він, зважаючи на те, що росіяни знову анонсують спільні навчання.

"Звісно, якщо відбуватиметься переміщення російських підрозділів у Білорусь, ми про це будемо знати", - резюмував він.