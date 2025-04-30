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Граница с Беларусью: в ГПСУ объяснили, растет ли угроза

Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталия Гурковская

Сейчас ситуация на границе с Беларусью не меняется, хотя направление продолжает нести угрозу. Если российские войска начнут перемещаться на территорию Беларуси, ГПСУ получит об этом информацию.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

По его словам, на данный момент ситуация на границе с Беларусью не меняется, как и не меняется ситуация, которая сейчас есть вглубь территории Беларуси.

"Однако это направление остается угрожающим, учитывая то, что Россия может попытаться использовать его повторно. Теперь в непосредственной близости к границе какой-то ударной группировки, которая бы формировалась или была сформирована, наши подразделения, которые за этим наблюдают, не фиксируют", - отметил он.

По словам Демченко, на данный момент российских подразделений на территории Беларуси, которые бы представляли угрозу Украине в том количестве, которое бы могло к этому привести, нет.

"Мы постоянно следим за тем, насколько ситуация может меняться, потому что Беларусь дальше, к сожалению, поддерживает Россию. И, собственно, нельзя исключать того, что с этого направления враг не прибегнет к каким-то другим действиям", - констатировал спикер ГПСУ.

Особенно, как подчеркнул он, учитывая то, что россияне снова анонсируют совместные учения.

"Конечно, если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, мы об этом будем знать", - резюмировал он.

 

Ситуация на границе с Беларусью

Еще в апреле министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась.

В феврале ГПСУ сообщала, что на границе Украины и Беларуси отсутствуют нестандартные ситуации. Однако продолжается проверка боеготовности белорусских войск, украинские пограничники ведут наблюдение за ситуацией.

Добавим, что РФ и Беларусь осенью проведут совместные учения "Запад-2025". Как ранее отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, все учения имеют какую-то цель. И одна из таких целей - это скрытое создание группировок наступательных войск.

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