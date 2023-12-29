На кордон Естонії стало прибувати більше людей із РФ. Прикордонники назвали мотиви

Дедалі більше людей прибуває з Росії на прикордонний перехід у Нарві. Їхньою єдиною метою є отримання заборони на в'їзд до ЄС.
Про це заявив начальник Нарвського прикордонного поста Марек Лійва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Нарвські прикордонники щодня розвертають десятки громадян третіх країн. Більшість із них - жителі Молдови, які насправді не хочуть в'їжджати до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.
Лійва сказав, що оформлення заборон на в'їзд є повсякденною діяльністю прикордонників. Причинами зазвичай є відсутність правильних документів або той факт, що людина не може пояснити, в яку країну Євросоюзу вона хоче поїхати і що збирається там робити. У цьому разі її відправляють назад.
"Однак останніми місяцями кількість заборон на в'їзд, виданих на прикордонному переході в Нарві, значно зросла. Якщо раніше з кордону відправляли назад близько 10 осіб на день, то тепер - приблизно втричі більше", - сказав він.
За словами Лійва, самі громадяни Молдови заявили, що в РФ існує правило: кожні три місяці вони повинні зареєструвати, що покинули країну, а потім можуть повернутися і залишатися в Росії до 90 днів. Їхня мета - просто дійти до кордону, отримати штамп у паспорті і повернутися в Росію.
За його словами, заборона на в'їзд є одноразовою, і та сама людина може знову з'явитися на прикордонному переході в Нарві через три місяці для отримання нового штампа в паспорті.
Молдавські громадяни пояснили прикордонникам, що це робиться кілька разів, перш ніж вони отримають у Росії посвідку на проживання або громадянство. Для нарвських прикордонників їхнє обслуговування означає додаткову роботу.
Нагадаємо, 30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.
Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні та може продовжити її закриття.
13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову закрили.
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