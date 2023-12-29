На границу Эстонии стало прибывать больше людей из РФ. Пограничники назвали мотивы

"Нарвские пограничники ежедневно разворачивают десятки граждан третьих стран. Большинство из них - жители Молдовы, которые на самом деле не хотят въезжать в Евросоюз", - говорится в сообщении.

Лийва сказал, что оформление запретов на въезд является повседневной деятельностью пограничников. Причинами обычно является отсутствие правильных документов или тот факт, что человек не может объяснить, в какую страну Евросоюза он хочет поехать и что собирается там делать. В этом случае его отправляют обратно.

"Однако в последние месяцы количество запретов на въезд, выданных на пограничном переходе в Нарве, значительно возросло. Если раньше с границы отправляли обратно около 10 человек в день, то теперь - примерно втрое больше", - сказал он.

Почему увеличилось количество прибывающих на границу

По словам Лийва, сами граждане Молдовы заявили, что в РФ существует правило: каждые три месяца они должны зарегистрировать, что покинули страну, а потом могут вернуться и оставаться в России до 90 дней. Их цель - просто дойти до границы, получить штамп в паспорте и вернуться в Россию.

По его словам, запрет на въезд является одноразовым, и тот же человек может снова появиться на пограничном переходе в Нарве через три месяца для получения нового штампа в паспорте.

Молдавские граждане объяснили пограничникам, что это делается несколько раз, прежде чем они получат в России вид на жительство или гражданство. Для нарвских пограничников их обслуживание означает дополнительную работу.

Миграционный кризис на границе Финляндии

Напомним, 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова закрыли.