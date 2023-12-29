На границу Эстонии стало прибывать больше людей из РФ. Пограничники назвали мотивы

Все больше людей прибывает из России на пограничный переход в Нарве. Их единственной целью является получение запрета на въезд в ЕС.
Об этом заявил начальник нарвского пограничного поста Марек Лийва, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Нарвские пограничники ежедневно разворачивают десятки граждан третьих стран. Большинство из них - жители Молдовы, которые на самом деле не хотят въезжать в Евросоюз", - говорится в сообщении.
Лийва сказал, что оформление запретов на въезд является повседневной деятельностью пограничников. Причинами обычно является отсутствие правильных документов или тот факт, что человек не может объяснить, в какую страну Евросоюза он хочет поехать и что собирается там делать. В этом случае его отправляют обратно.
"Однако в последние месяцы количество запретов на въезд, выданных на пограничном переходе в Нарве, значительно возросло. Если раньше с границы отправляли обратно около 10 человек в день, то теперь - примерно втрое больше", - сказал он.
По словам Лийва, сами граждане Молдовы заявили, что в РФ существует правило: каждые три месяца они должны зарегистрировать, что покинули страну, а потом могут вернуться и оставаться в России до 90 дней. Их цель - просто дойти до границы, получить штамп в паспорте и вернуться в Россию.
По его словам, запрет на въезд является одноразовым, и тот же человек может снова появиться на пограничном переходе в Нарве через три месяца для получения нового штампа в паспорте.
Молдавские граждане объяснили пограничникам, что это делается несколько раз, прежде чем они получат в России вид на жительство или гражданство. Для нарвских пограничников их обслуживание означает дополнительную работу.
Напомним, 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.
Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.
13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова закрыли.
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