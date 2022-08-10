ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Корбан заявил, что не знает, почему президент лишил его украинского гражданства

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 18:43
Корбан заявил, что не знает, почему президент лишил его украинского гражданства Фото: Геннадий Корбан (скрин)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что до сих пор не знает, почему президент решил лишить его украинского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Корбана BBC.

"Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня такой же вопрос. То есть я удивлен по этому поводу. Причем такой циничный шаг - как-то надо его хотя бы объяснить. Ну, хорошо, мне не хотите объяснять - объясните людям, которые задают вопросы", - заявил Корбан.

В то же время он добавил, что спокоен за Днепропетровскую область, за Днепр, потому что за пол года, когда он руководил и продолжает руководить штабом обороны города и области, была построена уникальная система обороны.

"Такого нет в южных областях, в западных само собой, потому что там и угрозы меньше. Хотя угроза со стороны Беларуси, по моему мнению, очень реальна. Построено пять рубежей обороны, это не просто какие - то окопы, это не просто какие-то там блиндажи, а это бетонные сооружения, это целые рвы, линии, то есть это все сделано по военной науке", - добавил он.

Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".

Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Геннадий Корбан
NEWS
ВСУ отбили наступление оккупантов сразу на четырех направлениях, - Генштаб
ВСУ отбили наступление оккупантов сразу на четырех направлениях, - Генштаб
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк