Корбан заявил, что не знает, почему президент лишил его украинского гражданства
Бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что до сих пор не знает, почему президент решил лишить его украинского гражданства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Корбана BBC.
"Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня такой же вопрос. То есть я удивлен по этому поводу. Причем такой циничный шаг - как-то надо его хотя бы объяснить. Ну, хорошо, мне не хотите объяснять - объясните людям, которые задают вопросы", - заявил Корбан.
В то же время он добавил, что спокоен за Днепропетровскую область, за Днепр, потому что за пол года, когда он руководил и продолжает руководить штабом обороны города и области, была построена уникальная система обороны.
"Такого нет в южных областях, в западных само собой, потому что там и угрозы меньше. Хотя угроза со стороны Беларуси, по моему мнению, очень реальна. Построено пять рубежей обороны, это не просто какие - то окопы, это не просто какие-то там блиндажи, а это бетонные сооружения, это целые рвы, линии, то есть это все сделано по военной науке", - добавил он.
Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.
В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".
Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.