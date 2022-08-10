Корбан заявил, что не знает, почему президент лишил его украинского гражданства

"Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня такой же вопрос. То есть я удивлен по этому поводу. Причем такой циничный шаг - как-то надо его хотя бы объяснить. Ну, хорошо, мне не хотите объяснять - объясните людям, которые задают вопросы", - заявил Корбан.

В то же время он добавил, что спокоен за Днепропетровскую область, за Днепр, потому что за пол года, когда он руководил и продолжает руководить штабом обороны города и области, была построена уникальная система обороны.

"Такого нет в южных областях, в западных само собой, потому что там и угрозы меньше. Хотя угроза со стороны Беларуси, по моему мнению, очень реальна. Построено пять рубежей обороны, это не просто какие - то окопы, это не просто какие-то там блиндажи, а это бетонные сооружения, это целые рвы, линии, то есть это все сделано по военной науке", - добавил он.