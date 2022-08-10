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Корбан заявив, що не знає, чому президент позбавив його українського громадянства

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Середа 10 серпня 2022 18:43
Корбан заявив, що не знає, чому президент позбавив його українського громадянства Фото: Геннадій Корбан (скрін)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Геннадій Корбан заявив, що досі не знає, чому президент вирішив позбавити його українського громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Корбана BBC.

"Мені складно відповісти на це питання, бо маю таке саме питання. Тобто я здивований з цього приводу. Причому такий цинічний крок - якось треба його хоча б пояснити. Ну, добре, мені не хочете пояснювати - поясніть людям, які ставлять питання", - заявив Корбан.

Водночас він додав, що спокійний за Дніпропетровську область, за Дніпро, тому що за пів року, коли він керував і продовжує керувати штабом оборони міста та області, була збудована унікальна система оборони.

"Такого немає у південних областях, у західних само собою, тому що там і загрози менші. Хоча загроза з боку Білорусі, на мою думку, дуже реальна. Збудовано п'ять рубежів оборони, це не просто якісь окопи, це не просто якісь там бліндажі, а це бетонні споруди, це цілі рови, лінії, тобто це все зроблено за воєнною наукою", - додав він.

Нагадаємо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана в Україну і забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.

У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов назвав позбавлення громадянства Корбана "фатальною помилкою".

Також більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів і представників інших сфер діяльності просять президента Володимира Зеленського переглянути рішення про позбавлення Корбана громадянства.

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Дніпро Генадій Корбан
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