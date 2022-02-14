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Корбан возглавит комитет содействия территориальной обороне в Днепре

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Днепр, Понедельник 14 февраля 2022 16:58
Корбан возглавит комитет содействия территориальной обороне в Днепре Фото: Корбан возглавит комитет содействия территориальной обороне в Днепре (dnipro.depo.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре создается комитет содействия территориальной обороне города, который получит финансирование из городского бюджета на проекты, направленные на повышение обороноспособности. Согласно распоряжению городского головы Днепра, на сессии горсовета депутаты будут голосовать за выделение 100 млн грн на эти проекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Depo.Днепр.

Горсовет начнет информационную компанию, направленную на популяризацию службы в местных вооруженных формированиях с целью привлечения жителей города к территориальной обороне.

Планируется также построить тренировочный центр для батальонов территориальной обороны и гражданских добровольческих вооруженных формирований.

Тренировочный центр должен быть оснащен полигоном с возможностью проводить занятия по снайперской и стрелковой подготовке, боям в городе, инженерному делу и т.д.

Возглавляет комитет глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.

Как сообщалось, мэр столицы Виталий Кличко обнародовал мобилизационный ролик, чтобы призвать украинцев вступать в ряды территориальной обороны.

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