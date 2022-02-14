Корбан очолить комітет сприяння територіальній обороні у Дніпрі
У Дніпрі створюється комітет сприяння територіальній обороні міста, який отримає фінансування з міського бюджету на проекти, направлені на підвищення обороноздатності. Згідно з розпорядженням міського голови Дніпра, на сесії міськради депутати голосуватимуть за виділення 100 млн грн на ці проекти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Depo.Дніпро.
Міськрада розпочне інформаційну компанію направлену на популяризацію служби у місцевих збройних формуваннях з метою залучення мешканців міста до територіальної оборони.
Також планується збудувати тренувальний центр для батальйонів територіальної оборони та цивільних добровольчих збройних формувань.
Тренувальний центр має бути оснащений полігоном з можливістю проводити заняття з снайперської та стрілецької підготовки, боїв у місті, інженерної справи тощо.
Очолює комітет голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан.
Як повідомлялось, мер столиці Віталій Кличко оприлюднив мобілізаційний ролик, щоб закликати українців вступати до лав територіальної оборони.