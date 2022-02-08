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Братья Кличко призвали украинцев вступать в ряды территориальной обороны

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 15:53
Братья Кличко призвали украинцев вступать в ряды территориальной обороны Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр столицы Виталий Кличко обнародовал мобилизационный ролик, чтобы призвать украинцев вступать в ряды территориальной обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

"Вступайте в территориальную оборону! Защитим Украину вместе", - обращается к гражданам Кличко.

На видео можно увидеть обучение подразделений территориальной обороны Киева. Участники учений рассказывают, почему решили записаться. Среди них - всемирно известный боксер Владимир Кличко, который подал документы в мобилизационном центре 2 февраля.

"Моя мотивация - любовь к моей стране, моему городу, моей дочери, которая здесь ходит в школу, моей семье. И это мотивирует защищать Украину, мой дом", - сказал Владимир Кличко.

Накануне лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко на заседании Киевсовета призвал депутатов вступать в бригаду территориальной обороны столицы.

"Киев продолжает активную работу по созданию системы территориальной обороны столицы. Мы работаем во взаимодействии с Командованием Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и другими подразделениями сил обороны и безопасности. Потому что только при условии координации усилий и сотрудничества на всех уровнях государственная система гражданской защиты будет работать надежно и эффективно", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, 4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером "УДАРа" Виталием Кличко. Также во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

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