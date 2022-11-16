ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Корбан: удари російських ракет по території НАТО очікуванні з початку війни

Новость на русском →
Середа 16 листопада 2022 18:48
Корбан: удари російських ракет по території НАТО очікуванні з початку війни Фото: Геннадий Корбан (facebook.com/nabrok.military)
Автор: Сергей Новиков

Удари російських ракет по території країн-учасниць НАТО очікувані з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Штабу оборони Дніпра у Facebook.

"Російські ракети вдарили територією НАТО. Очікувано було з перших днів війни. Чим довше затягується війна, то неминуче зіткнення", - написав він.

Для вирішення проблеми, на його думку, треба:

  • закрити небо над Україною.
  • передати Україні ATACMS - у достатній кількості - багато і одразу.
  • передати Україні Patriot - багато і відразу.
  • повне торгово-фінансове ембарго Росії та вторинні санкції для всіх, хто намагатиметься мати з нею справу.

"Поки це не буде зроблено, на Польщу та інші країни НАТО продовжать падати ракети. І чим швидше Україна перемагатиме на полі бою, тим менше у шляху можливостей застосувати ядерну зброю - з кожною новою поразкою кратно падає її авторитет усередині Росії", - наголошує Корбан.

Нагадаємо, 15 листопада окупанти атакували Україну 96 крилатими ракетами, 75 з них вдалося збити.

Внаслідок ракетного удару загинула літня жінка у Києві та жителька села Плесецьке Київської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація
NEWS
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму