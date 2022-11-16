Корбан: удари російських ракет по території НАТО очікуванні з початку війни

Удари російських ракет по території країн-учасниць НАТО очікувані з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Штабу оборони Дніпра у Facebook .

"Російські ракети вдарили територією НАТО. Очікувано було з перших днів війни. Чим довше затягується війна, то неминуче зіткнення", - написав він.

Для вирішення проблеми, на його думку, треба:

закрити небо над Україною.

передати Україні ATACMS - у достатній кількості - багато і одразу.

передати Україні Patriot - багато і відразу.

повне торгово-фінансове ембарго Росії та вторинні санкції для всіх, хто намагатиметься мати з нею справу.

"Поки це не буде зроблено, на Польщу та інші країни НАТО продовжать падати ракети. І чим швидше Україна перемагатиме на полі бою, тим менше у шляху можливостей застосувати ядерну зброю - з кожною новою поразкою кратно падає її авторитет усередині Росії", - наголошує Корбан.