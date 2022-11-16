Корбан: удари російських ракет по території НАТО очікуванні з початку війни
Удари російських ракет по території країн-учасниць НАТО очікувані з початку війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Штабу оборони Дніпра у Facebook.
"Російські ракети вдарили територією НАТО. Очікувано було з перших днів війни. Чим довше затягується війна, то неминуче зіткнення", - написав він.
Для вирішення проблеми, на його думку, треба:
- закрити небо над Україною.
- передати Україні ATACMS - у достатній кількості - багато і одразу.
- передати Україні Patriot - багато і відразу.
- повне торгово-фінансове ембарго Росії та вторинні санкції для всіх, хто намагатиметься мати з нею справу.
"Поки це не буде зроблено, на Польщу та інші країни НАТО продовжать падати ракети. І чим швидше Україна перемагатиме на полі бою, тим менше у шляху можливостей застосувати ядерну зброю - з кожною новою поразкою кратно падає її авторитет усередині Росії", - наголошує Корбан.
Нагадаємо, 15 листопада окупанти атакували Україну 96 крилатими ракетами, 75 з них вдалося збити.
Внаслідок ракетного удару загинула літня жінка у Києві та жителька села Плесецьке Київської області.
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