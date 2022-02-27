Корбан: на территории Днепра и области нет вражеских ДРГ, а те, что были, уже задержаны

В Днепре и других городах области ситуация стабильная. Поддерживаются все коммуникации. Критическая инфраструктура, все, что касается систем жизнеобеспечения городов также в рабочем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана во время брифинга 27 февраля.

"Могу заверить граждан, что на территории нашей области сейчас нет ДРГ. Те, что были, уже задержаны. Мы обнаруживаем эти группы на ранней стадии - когда их забрасывают. Думаю, они боятся сюда заходить. Днепропетровская область сейчас - это укрепленный район. Своего рода Сталинград. Поэтому они сейчас останавливаются, не доезжая до наших городов", - подчеркнул Корбан.

Также по его словам, города и украинская армия обеспечены едой. Военные подразделения и их семьи, находящиеся на территории области, размещены в комфортных условиях.

"Мы внимательно следим за оперативной ситуацией на фронте. Военные выполняют надлежащие действия, чтобы отразить агрессию РФ. Враг не пройдет", - добавил он.

Корбан также поблагодарил днепрянам и жителям области за высокий уровень самоорганизации, оперативное передачи сведений о вражеские метки и четкое соблюдение комендантского часа.