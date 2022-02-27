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Корбан: на території Дніпра та області немає ворожих ДРГ, а ті, що були, вже затримані

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Дніпро, Неділя 27 лютого 2022 14:42
Корбан: на території Дніпра та області немає ворожих ДРГ, а ті, що були, вже затримані Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі та інших містах області ситуація стабільна. Підтримуються всі комунікації. Критична інфраструктура, все, що стосується систем життєзабезпечення міст також у робочому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час брифінгу 27 лютого.

"Можу запевнити громадян, що на території нашої області нині немає ДРГ. Ті, що були, вже затримані. Ми виявляємо ці групи на ранній стадії - коли їх закидають. На території області немає російських військ. Думаю, вони бояться сюди заходити. Дніпропетровщина нині - це укріпрайон. Свого роду Сталінград. Тому вони нині зупиняються, не доїжджаючи до наших міст", - наголосив Корбан.

Також за його словами, міста та українська армія забезпечені їжею. Військові підрозділи та їхні родини, що перебувають на території області, розміщені в комфортних умовах.

"Ми уважно стежимо за оперативною ситуацією на фронті. Військові виконують належні дії, аби відбити агресію РФ. Ворог не пройде", - додав він.

Корбан також подякував дніпрянам і мешканцям області за високий рівень самоорганізації, оперативне передання відомостей про ворожі мітки та чітке дотримання комендантської години.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі збільшили фінансування територіальної оборони.

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