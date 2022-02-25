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В Днепре увеличили финансирование территориальной обороны

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Днепр, Пятница 25 февраля 2022 12:09
В Днепре увеличили финансирование территориальной обороны Фото: мэр Днепра Борис Филатов (nashemisto.dp.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре перераспределили городской бюджет на 2022 год. Решение было принято депутатами на 17-й внеочередной сессии горсовета, которая прошла в формате ZOOM-конференции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

На 100 млн грн сократилось финансирование Департамента благоустройства и инфраструктуры.

Средства будут направлены на дополнительное финансирование других департаментов:

Департамент благоустройства и инфраструктуры (ремонт дорог) ДГС - 5 млн грн;
Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры ДГС - 5 млн грн;
Департамент информационных технологий ДГС - 15 млн грн;
Департамент социальной политики ДГС - 5 млн грн;
Департамент по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики ДГС - 5 млн грн;
Департамент общественного порядка и гражданской защиты ДГС - 65 млн грн.

Перераспределение средств позволит усилить меры безопасности в Днепре и защитить людей. Департамент общественного порядка и гражданской защиты ДГС будет предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта и плавсредств Сил территориальной обороны ВСУ, в том числе добровольческих формирований Днепровской городской территориальной общины.

Также им будет предоставляться финансовая поддержка. Кроме того, на эти средства закупят медикаменты, в случае необходимости - продукты питания и средства радиосвязи.

Как сообщалось, мэрия Днепра призывает родителей оставить детей дома и сохранять спокойствие.

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