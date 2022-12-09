Корбан розповів, як Дніпро та область підтримують Херсонську область

Голова Штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що зараз у регіоні досить складна ситуація. Основна частина підтримки походить від приватних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана в ефірі " ДніпроTV ".

"Наскільки знаю, наша область та наше місто допомагають Херсонській області... Чим можемо, ми допомагаємо і допомагатимемо далі Херсону, Херсонській області та місцевим людям насамперед, які там живуть. Місцеве самоврядування у Херсоні зруйноване, мера немає, заступників немає. Тому фактично я так розумію, що регіональна влада, яка призначена зараз у Херсоні, взяла на себе цю місію. Ну подивимося, сподіваюся, вони справлятимуться", - заявив він.

Водночас він сказав, що Дніпро та область всіляко підтримують деокуповану Херсонську область.

Нагадаємо, у четвер, 8 грудня, у Харкові пролунали звуки вибухів. В області та місті оголошено повітряну тривогу.

Також раніше ми писали, що в ніч проти 5 грудня три російські ракети вдарили по одному з промислових об'єктів Кривого Рогу. Будівля зазнала значних пошкоджень.

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