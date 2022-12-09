Корбан рассказал, как Днепр и область поддерживают Херсонскую область

В то же время он сказал, что Днепр и область всячески поддерживают деоккупированную Херсонскую область.

"Насколько знаю, наша область и наш город помогают Херсонской области... Чем можем, мы помогаем и будем помогать дальше Херсону, Херсонской области и местным людям прежде всего, которые там живут. Местное самоуправление в Херсоне разрушено, мэра нет, замов нет. Поэтому фактически я так понимаю, что региональные власти, которые назначены сейчас в Херсоне, взяли на себя эту миссию. Ну посмотрим, надеюсь, они будут справляться", - заявил он.