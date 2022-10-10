Корбан: ми повинні завдати ударів у відповідь по критичній інфраструктурі міст РФ

Україна має домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів щодо антивоєнної коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана у Facebook.

"Ми повинні негайно домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів з антивоєнної коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст, таких як Курськ, Воронеж, Білгород, Таганрог і Москва", - написав Корбан. На його думку, ворог має чітко усвідомлювати, що Україна має чим відповісти.