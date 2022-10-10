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Корбан: мы должны нанести ответные удары по критической инфраструктуре городов РФ

Фото: Геннадий Корбан (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

Украина должна добиться согласия и необходимых средств вооружения от наших стратегических партнеров по антивоенной коалиции для нанесения ответных ударов по критической инфраструктуре российских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на Корбана в Facebook.

"Мы должны немедленно добиться согласия и необходимых средств вооружения от наших стратегических партнеров по антивоенной коалиции для нанесения ответных ударов по критической инфраструктуре российских городов, таких как Курск, Воронеж, Белгород, Таганрог и Москва", - написал Корбан.

По его мнению, враг должен четко осознавать, что у Украины есть чем ответить.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов, по предварительной информации, много погибших и пострадавших.

Во вражеские обстрелы, в частности, попали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в ряде городов и областей наблюдаются перебои со светом.

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