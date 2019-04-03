Кораблі НАТО в Одесі демонструють допомогу Україні, - Полторак

Фото: кораблі НАТО в Одесі (facebook.com/generalpoltorak)

Головна мета візиту - проведення сумісних навчань з Україною

Перебування кораблів ВМС НАТО в Одесі демонструє реальну допомогу Альянсу Україні в забезпеченні безпеки судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Степана Полторака у Facebook.

Він відзначив прибуття до порту Одеса фрегатів Королівських ВМС Канади "Торонто" та ВМС Іспаніі "Санта Марія" зі складу групи кораблів Альянсу відбулося напередодні свята - 70-ї річниці від дня підписання Північноатлантичного договору.

"У програмі співпраці України з країнами Альянсу, цей захід кораблів до порту Одеси був передбачений, головна мета його - проведення сумісної підготовки та проведення навчань за планом країн-партнерів. У той час, коли ситуація в Чорному та Азовському морях є надзвичайно небезпечною, такий захід є сигналом справжньої підтримки України, є сигналом підтримки ВМС ЗС України в процесі їх реформування", - наголосив Полторак.

Він також зазначив, що це дуже важливий крок з боку НАТО щодо організації взаємодії: для того, щоб досягнути критеріїв Альянсу, Україні необхідно набути максимальної сумісності в ході виконання бойових завдань.

РБК-Україна писало, що у Чорному морі знаходяться кораблі НАТО: станом на 1 квітня 2019 року водночас шість фрегатів 2-ї Середземноморської групи НАТО (SNMG2) перебувають у морі.

Раніше повідомлялося, що голови міністерств закордонних справ країн НАТО на саміті нато 3-4 квітня у Вашингтоні мають намір розглянути і схвалити пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які походять від Росії в Чорноморському регіоні.