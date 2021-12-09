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Корабль возвращается на базу. Штаб ООС отреагировал на обвинения ФСБ России

Автор: Дмитрий Левицкий

Командование Операции Объединенных сил отреагировало на обвинения России в сторону украинского корабля "Донбасс". Военные отмечают, что корабль уже возвращается на базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В командовании ООС подчеркнули, что корабль Военно-морских сил Украины находился в украинских территориальных водах.

"О фейковых заявлений ФСБ РФ в сети интернет. Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС Вооруженных сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ФСБ России заявила, что украинский корабль "Донбасс" приближается к Керченскому проливу и не отвечает на требования изменить курс.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ответ на обвинения РФ заявил, что корабль ВМС у Керченского пролива находится на законных основаниях.

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ФСБКерченский мостВМС Украины