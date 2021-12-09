Корабель повертається на базу. Штаб ООС відреагував на звинувачення ФСБ Росії

Командування операції Об'єднаних сил відреагувало на звинувачення Росії в бік українського корабля "Донбас". Військові зазначають, що корабель вже повертається на базу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС .

"Щодо фейкових заяв ФСБ РФ у мережі інтернет. Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу", - йдеться у повідомленні.

У командуванні ООС наголосили, що корабель Військово-морських сил України перебував в українських територіальних водах.

Нагадаємо, сьогодні ФСБ Росії заявила, що український корабель "Донбас" наближається до Керченської протоки та не відповідає на вимоги змінити курс.

Міністр оборони України Олексій Резніков у відповідь на звинувачення РФ заявив, що корабель ВМС біля Керченської протоки перебуває на законних підставах.