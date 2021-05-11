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Корабель США зробив десятки попереджувальних пострілів через маневри кораблів Ірану

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 11 травня 2021 02:25
Корабель США зробив десятки попереджувальних пострілів через маневри кораблів Ірану Фото: ВМС США зробили десятки пострілів і-за маневрів Ірану (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: Артур Родивилов

Корабель ВМС США зробив близько 30 попереджувальних пострілів з кулемета. Це сталося після наближення до групи американських кораблів в Ормузькій протоці кораблів ВМС Корпусу вартових ісламської революції Іран (КВІР),

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

Після пострілів 13 іранських кораблів, які знаходилися приблизно в 150 метрах від групи американських суден, відійшли. Він назвав такі дії ВМС КВІР небезпечними і непрофесійними.

"Корабель берегової охорони США зробив приблизно 30 пострілів з кулемета", - сказав Кірбі

Нагадаємо, раніше глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що учасники переговорів щодо ядерної угоди у Відні домовилися виключити безліч імен і організацій зі списків санкцій щодо Ірану. Виключені не всі, дискусії з цього питання все ще тривають.

Зазначимо, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість практично повністю зняти ряд з найбільш жорстких санкцій проти Ірану. Тегеран повинен повернутися до ядерної угоди, заявили у Вашингтоні.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Джо Байден вважає, що рішення Тегерана збагачувати уран до 60% не сприяє проведенню переговорів щодо ядерної програми.

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