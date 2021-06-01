Корабль разведки России заметили вблизи Гавайских островов. Там находится ракетный полигон США

Тихоокеанский флот США заявил, что внимательно следил за российским разведывательным кораблем. Судно было замечено у побережья Гавайев вблизи важного американского ракетного полигона.

Корабль общей разведки ВМФ России "Карелия" был замечен на прошлой неделе у берегов острова Кауаи. На острове находится Тихоокеанский ракетный полигон Баркин-Сэндс, который используется ВМС и Агентством противоракетной обороны для испытаний ракет.

Это полигон, где могут одновременно работать и отслеживаться подводные лодки, надводные корабли, самолеты и космические аппараты.

Газета Honolulu Star-Advertiser сообщила, что из-за появления российского корабля было отложено ракетное испытание Агентства противоракетной обороны.