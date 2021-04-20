Колумбия подняла истребители на перехват российского самолета

По информации министерства, Ил-96-400ВПУ был перехвачен на входе в воздушное пространство южноамериканской страны истребителями KFIR, которые приказали ему немедленно покинуть границы государства.

"Российский государственный самолет исполнил распоряжение", - сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что самолет ИЛ-96-400ВПУ летел из Москвы и у него было разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, но при этом действительные координаты входа в воздушное пространство республики отличались от заявленных.