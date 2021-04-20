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Колумбия подняла истребители на перехват российского самолета

Новина українською → Колумбия, Вторник 20 апреля 2021 01:31
Колумбия подняла истребители на перехват российского самолета Фото: Колумбия подняла авиацию на перехват российского Ил-96 (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Военно-воздушные силы (ВВС) Колумбии подняли в воздух истребители KFIR для перехвата российского самолета. Ил-96-400ВПУ нарушил воздушное пространство.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Колумбии.

По информации министерства, Ил-96-400ВПУ был перехвачен на входе в воздушное пространство южноамериканской страны истребителями KFIR, которые приказали ему немедленно покинуть границы государства.

"Российский государственный самолет исполнил распоряжение", - сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что самолет ИЛ-96-400ВПУ летел из Москвы и у него было разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, но при этом действительные координаты входа в воздушное пространство республики отличались от заявленных.

РБК-Украина писало, что ранее истребители НАТО семь раз за неделю поднимались в воздух для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Перехват самолетов проходил в период с 29 марта по 4 апреля.

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