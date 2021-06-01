Корабель розвідки Росії помітили поблизу Гавайських островів. Там знаходиться ракетний полігон США

Тихоокеанський флот США заявив, що уважно стежив за російським розвідувальним кораблем. Судно було помічено біля узбережжя Гаваїв поблизу важливого американського ракетного полігону.
Про це пише "Голос Америки".
Корабель загальної розвідки ВМФ Росії "Карелія" був помічений минулого тижня біля берегів острова Кауаї. На острові знаходиться Тихоокеанський ракетний полігон Баркін-Сендс, який використовується ВМС і Агентством протиракетної оборони для випробувань ракет.
Це полігон, де можуть одночасно працювати і відслідковуватися підводні човни, надводні кораблі, літаки і космічні апарати.
Газета Honolulu Star-Advertiser повідомила, що через появу російського корабля було відкладено ракетне випробування Агентства протиракетної оборони.
Раніше Військово-повітряні сили (ВПС) Колумбії підняли в повітря винищувачі KFIR для перехоплення російського літака.
Також раніше винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем групу російських бойових літаків.