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Корабль Crew Dragon с космическими туристами отстыковался от МКС и возвращается на Землю

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Понедельник 25 апреля 2022 08:37
Корабль Crew Dragon с космическими туристами отстыковался от МКС и возвращается на Землю Фото: Международная космическая станция (spaceflight.nasa.gov)
Автор: Роман Мирончук

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с первым полностью приватным экипажем успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление NASA.

Отстыковка корабля от станции произошла в автоматическом режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (05:10 GMT+4). Ожидается, что аппарат приводнится у побережья американского штата Флорида около 13:00 по местному времени (21:00) в понедельник, 25 апреля.

В NASA отметили, что космический корабль вернется на Землю с более чем 200 фунтами (более 90 кг) материалов для изучения и оборудования NASA.

Напомним, SpaceX отправила туристический рейс на МКС 8 апреля 2022 года. Членами экипажа стали: астронавт Майкл Лопес-Алегриа (США), и туристы Ларри Коннор (американский предприниматель), Марк Пати (канадский инвестор) и Эйтан Стиббе (израильский бизнесмен).

Мы также писали, что SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США.

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