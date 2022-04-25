Корабль Crew Dragon с космическими туристами отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с первым полностью приватным экипажем успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление NASA.
Отстыковка корабля от станции произошла в автоматическом режиме в 21:10 по времени Восточного побережья США (05:10 GMT+4). Ожидается, что аппарат приводнится у побережья американского штата Флорида около 13:00 по местному времени (21:00) в понедельник, 25 апреля.
В NASA отметили, что космический корабль вернется на Землю с более чем 200 фунтами (более 90 кг) материалов для изучения и оборудования NASA.
Напомним, SpaceX отправила туристический рейс на МКС 8 апреля 2022 года. Членами экипажа стали: астронавт Майкл Лопес-Алегриа (США), и туристы Ларри Коннор (американский предприниматель), Марк Пати (канадский инвестор) и Эйтан Стиббе (израильский бизнесмен).
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