Корабель Crew Dragon з космічними туристами відстикувався від МКС і повертається на Землю

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX з першим повністю приватним екіпажем успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС) і попрямував до землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву NASA.

Відстиковка корабля від станції сталася в автоматичному режимі о 21:10 за часом східного узбережжя США (05:10 GMT+4). Очікується, що апарат приводниться біля узбережжя американського штату Флорида близько 13:00 за місцевим часом (21:00) у понеділок, 25 квітня.

У NASA зазначили, що космічний корабель повернеться на Землю з більш ніж 200 фунтами (більш як 90 кг) матеріалів для вивчення і обладнання NASA.