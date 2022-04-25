ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Корабель Crew Dragon з космічними туристами відстикувався від МКС і повертається на Землю

Новость на русском →
Понеділок 25 квітня 2022 08:37
Корабель Crew Dragon з космічними туристами відстикувався від МКС і повертається на Землю Фото: Міжнародна космічна станція (spaceflight.nasa.gov)
Автор: Роман Мирончук

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX з першим повністю приватним екіпажем успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС) і попрямував до землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву NASA.

Відстиковка корабля від станції сталася в автоматичному режимі о 21:10 за часом східного узбережжя США (05:10 GMT+4). Очікується, що апарат приводниться біля узбережжя американського штату Флорида близько 13:00 за місцевим часом (21:00) у понеділок, 25 квітня.

У NASA зазначили, що космічний корабель повернеться на Землю з більш ніж 200 фунтами (більш як 90 кг) матеріалів для вивчення і обладнання NASA.

Нагадаємо, SpaceX відправила туристичний рейс на МКС 8 квітня 2022 року. Членами екіпажу стали: астронавт Майкл Лопес-Алегріа (США), і туристи Ларрі Коннор (американський підприємець), Марк Паті (Канадський інвестор) і Ейтан Стіббе (Ізраїльський бізнесмен).

Ми також писали, що SpaceX запустила розвідувальний супутник для армії США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX МКС
NEWS
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде