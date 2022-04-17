SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США
Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 со спутником. Аппарат необходим для разведки США, однако его параметры не раскрываются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Спутник был запущен для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.
Liftoff! pic.twitter.com/b8ZCn4z61E— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2022
Запуск состоялся в 16:13 по киевскому времени со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Уже через восемь минут после старта первая ступень носителя автоматически приземлился на площадку.
Falcon 9’s first stage has landed pic.twitter.com/76VIqs22Dx— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2022
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