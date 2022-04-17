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SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США

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Воскресенье 17 апреля 2022 17:56
SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США Фото: SpaceX запустила разведывательный спутник для армии США twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 со спутником. Аппарат необходим для разведки США, однако его параметры не раскрываются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Спутник был запущен для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

Запуск состоялся в 16:13 по киевскому времени со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Уже через восемь минут после старта первая ступень носителя автоматически приземлился на площадку.

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