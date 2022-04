SpaceX отправила туристический рейс на МКС. Первый в истории

Falcon 9 стартовала в пятницу с космодрома имени Дж. Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Этот проект осуществляется по заказу компании Axiom Space на пилотируемом корабле Crew Dragon компании Илона Маска.

Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO

Членами экипажа стали: астронавт Майкл Лопес-Алегриа (США), и туристы Ларри Коннор (американский предприниматель), Марк Пати (канадский инвестор) и Эйтан Стиббе (израильский бизнесмен).

Члены экипажа Crew Dragon миссии Axiom-1 на МКС (фото: spacex.com/launches/ax-1)

Стоимость такого туристического рейса с пребыванием на станции МКС в течение 8 дней составляет для каждого пассажира 55 миллионов долларов.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/a5ucqbDwQ0