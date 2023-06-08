В Корабельному районі Херсона підтоплено понад 1800 будинків, - МВС

Станом на вечір 7 червня в Корабельному районі Херсона підтоплено більше 1800 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

За словами МВС, підвищення води в місті все ще фіксується, але темпи підйому знищились. Найскладніша ситуація зберігається в Корабельному районі, де підтоплено понад 1800 будинків. Загалом підтоплено 20 населених пунктів на правому березі Дніпра.

"Спільними зусиллями вдалося евакуювати понад 1900 людей, з них - 103 дитини. Служби МВС продовжують рятувальні операції. Розгорнуто девʼять евакуаційних пунктів на Херсонщині", - зазначили в МВС.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, через що вода з водосховища ринула у Дніпро і річка вийшла з берегів. Про підтоплення повідомляють в багатьох населених пунктах Херсонської області.

В небезпечних регіонах проводиться евакуація, також влада України шукає шляхи порятунку жителів лівобережної частини області, адже окупанти не займаються цим питання.

Репортаж з Херсона ви можете побачити в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.