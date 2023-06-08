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В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов, - МВД

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Четверг 08 июня 2023 02:17
В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов, - МВД Фото: в Корабельном районе Херсона подтопило 1800 домов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На вечер 7 июня в Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

По словам МВД, повышение воды в городе по-прежнему фиксируется, но темпы подъема уничтожились. Самая сложная ситуация сохраняется в Корабельном районе, где подтоплено более 1800 домов. В общей сложности подтоплено 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра.

"Совместными усилиями удалось эвакуировать более 1900 человек, из них - 103 ребенка. Службы МВД продолжают спасательные операции. Развернуто девять эвакуационных пунктов в Херсонской области", - отметили в МВД.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, из-за чего вода из водохранилища хлынула в Днепр и река вышла из берегов. О подтоплениях сообщают во многих населенных пунктах Херсонской области.

В опасных регионах проводится эвакуация, также власти Украины ищут пути спасения жителей левобережной части области, ведь оккупанты не занимаются этим вопросом.

Репортаж из Херсона вы можете увидеть в материале РБК-Украина.

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