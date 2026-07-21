Корабель РФ влаштував навчальні стрільби біля берегів Британії

20 липня фрегат "Неустрашимый" провів артилерійські навчання з бойовими стрільбами лише за 40 морських миль на південь від британського Плімута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Військовий корабель РФ стріляв поблизу Британії

"Неустрашимый" супроводжувало судно Королівського флоту, яке стежило за російськми навчаннями та продовжує спостерігати за кораблем, повідомив речник Міноборони Британії.

За даними BBC, російський фрегат "Неустрашимый" також перебував під наглядом французького військового літака. Той встановив радіозв'язок з кораблем РФ з проханням пояснити свої наміри.

Перед відкриттям вогню російський фрегат повідомив патрульне судно Королівського флоту HMS Tyne, пише видання. Та попросив переміститися на безпечнішу відстань.

"Російські навчання з бойовими стрільбами відбулися в міжнародних водах і тривали 30 хвилин", - повідомило BBC.

Чому саме зараз

Видання вважає, що цей інцидент став нагадуванням новому прем'єр-міністру Енді Бернему про посилення активності російського флоту поблизу вод Британії.

Джерела в оборонному відомстві не коментують, чи міг інцидент збігтися з початком прем'єрства політика.

Інші кораблі РФ у берегів Британії

У червні Королівські морські командос зайшли на танкер "тіньового флоту" РФ у Ла-Манші під час шестигодинної операції. Вона була першою у своєму роді, проведеною ЗС Великої Британії.

Також у Ла-Манші британці на яхті натрапили на російський військовий корабель "Адмірал Григорович". Це сталося за 37 км від острова Вайт.