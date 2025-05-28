Корабель Маска Starship знову вибухнув: що пішло не так на дев'ятому запуску

Запуск відбувся о 18:36 за місцевим часом із майданчика компанії в Техасі. Уже на ранньому етапі виникли проблеми: перший ступінь Super Heavy вибухнув замість планового приводнення.

Згодом стало відомо, що другий ступінь не відкрив дверцята для супутникових симуляторів Starlink.

Незважаючи на те, що політ був найдовшим серед попередніх, в кораблі зафіксували витік і втрату орієнтації. Starship почав неконтрольовано обертатися та врешті-решт розвалився при вході в атмосферу над Індійським океаном.

"Зоряний корабель зазнав швидкого позапланового розбирання", – повідомили в SpaceX на платформі X.

Компанія зазначила, що отримає цінні технічні уроки з цього запуску. Ілон Маск своєю чергою заявив, що частота запусків збільшиться - нові випробування планують кожні 3-4 тижні.

Цього разу запуск привернув увагу багатьох ентузіастів: фанати зібралися в парку на острові Саут-Падре, щоб побачити політ на власні очі. Сам Маск спостерігав за процесом із командного пункту в футболці з написом "Occupy Mars".