Корабль Маска Starship снова взорвался: что пошло не так на девятом запуске

Запуск состоялся в 18:36 по местному времени с площадки компании в Техасе. Уже на раннем этапе возникли проблемы: первая ступень Super Heavy взорвалась вместо планового приводнения.

Впоследствии стало известно, что вторая ступень не открыла дверцу для спутниковых симуляторов Starlink.

Несмотря на то, что полет был самым длинным среди предыдущих, в корабле зафиксировали утечку и потерю ориентации. Starship начал неконтролируемо вращаться и в конце концов развалился при входе в атмосферу над Индийским океаном.

"Звездный корабль подвергся быстрой внеплановой разборке", - сообщили в SpaceX на платформе X.

Компания отметила, что получит ценные технические уроки из этого запуска. Илон Маск в свою очередь заявил, что частота запусков увеличится - новые испытания планируют каждые 3-4 недели.

На этот раз запуск привлек внимание многих энтузиастов: фанаты собрались в парке на острове Саут-Падре, чтобы увидеть полет собственными глазами. Сам Маск наблюдал за процессом с командного пункта в футболке с надписью "Occupy Mars".