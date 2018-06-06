Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Корь в Украине: Минздрав будет вакцинировать взрослых за государственный счет

НовостиОбщество    06.06.2018 - 18:38
Иллюстративное фото (freepik.com)
Иллюстративное фото (freepik.com)

Министерство заказало дополнительно 392 тыс. доз вакцин для профилактики кори

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины недавно приняло изменения в нормативные документы, которые позволяют проводить за госсчет бесплатную иммунизацию от кори взрослым в группах повышенного риска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. С начала года 40% от всех больных составляют именно взрослые. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, которые проживают в совместном пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков", - сообщает Минздрав.

Отмечается, что сейчас министерство заказало дополнительно 392 тыс. доз вакцин для профилактики кори. Дополнительный объем будет закуплено вакцин на сэкономленные благодаря международным организациям средства из бюджета 2017 года.

"В ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослым и определены группы, в которых будут вакцинировать бесплатно, о чем Министерство здравоохранения проинформирует отдельно", - добавили в пресс-службе.

Напомним, недавно в Одесской области в части Национальной гвардии, которая дислоцируется в населенном пункте Жеребково Ананьевского района, зафиксирована вспышка кори.

С начала года в Закарпатской области зарегистрировано 2 432 случая кори Корь в Украине: за две недели заболели 2,9 тыс. людей
Темы: Корь в Украине    Теги публикации: Корь, Министерство здравоохранения Украины, Вакцина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top