Кір в Україні: МОЗ вакцинуватиме дорослих за державний кошт

Міністерство замовило додатково 392 тис. доз вакцин для профілактики кору

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України нещодавно прийняло зміни у нормативні документи, які дозволяють проводити держкоштом безоплатну імунізацію від кору дорослим у групах підвищеного ризику. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ.

"Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих. З початку року 40% від усіх хворих становлять саме дорослі. Зокрема, йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі (військові, бійці АТО, студенти), а також серед освітян та медиків", - повідомляє МОЗ.

Зазначається, що зараз міністерство замовило додатково 392 тис. доз вакцин для профілактики кору. Додатковий обсяг вакцин буде закуплено на заощаджені завдяки міжнародним організаціям кошти з бюджету 2017 року.

"Найближчим часом буде прийнято порядок проведення імунізації дорослим та визначено групи, яких вакцинуватимуть безоплатно, про що Міністерство охорони здоров'я поінформує окремо", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області в частині Національної гвардії, яка дислокується у населеному пункті Жеребковому Ананьївського району, зафіксовано спалах кору.