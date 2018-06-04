В Одеській області в частині Нацгвардії зафіксовано спалах кору

Зараз 16 людей готуються до виписки

В Одеській області в частині Національної гвардії, яка дислокується у населеному пункті Жеребковому Ананьївського району, зафіксовано спалах кору. Про це повідомили в Ананьївській райдержадміністрації з посиланням на головного лікаря місцевої центральної районної лікарні Анатолія Койчева.

За словами Койчева, частина військовослужбовців вже виписана з лікарні. Ще 16 людей готуються до виписки.

У той же час минулої суботи, 2 червня, двоє бійців Нацгвардії були доставлені в лікарню з підозрою на кір.

Нагадаємо, за даними на 31 травня, у Закарпатській області з початку 2018 року зареєстровано 2 432 випадки кору, серед захворілих 1 974 дитини і 458 дорослих.