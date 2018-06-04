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В Одеській області в частині Нацгвардії зафіксовано спалах кору

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 19:57
Ілюстративне фото (freepik.com)
Ілюстративне фото (freepik.com)

Зараз 16 людей готуються до виписки

В Одеській області в частині Національної гвардії, яка дислокується у населеному пункті Жеребковому Ананьївського району, зафіксовано спалах кору. Про це повідомили в Ананьївській райдержадміністрації з посиланням на головного лікаря місцевої центральної районної лікарні Анатолія Койчева.

За словами Койчева, частина військовослужбовців вже виписана з лікарні. Ще 16 людей готуються до виписки.

У той же час минулої суботи, 2 червня, двоє бійців Нацгвардії були доставлені в лікарню з підозрою на кір.

Нагадаємо, за даними на 31 травня, у Закарпатській області з початку 2018 року зареєстровано 2 432 випадки кору, серед захворілих 1 974 дитини і 458 дорослих.

З початку року в Закарпатській області зареєстровано 2 432 випадки кору Кір в Україні: за два тижні захворіли 2,9 тис. людей
Темы: Кір в Україні    Теги публікації: Одеса, Кір  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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