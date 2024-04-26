Без копій та ксерокопій. Що таке "шеринг" та як це працює в "Дії": інструкція

Завдяки функції "шеринг" електронні копії документів можна надіслати через "Дію" в системи необхідних установ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".
Як й відзначалось вище, це функція, яка дозволяє відправити копію необхідного вам документа в систему установи. Відтепер можна "розпрощатись" з ксерокопіями, сканкопіями або ж фотографуванням документів.
Копії яких документів можна відправити:
Усе починається з запиту компанії на копію вашого цифрового документа з "Дії". Після підтвердження запиту "Дія.Підписом" - копія направляється в систему компанії або ж на її пошту. Після цього представник установи прикріпить документ до відповідної заяви чи договору.
Для того, щоб самостійно надіслати копію документа через "Дію", необхідно:
Фото: як працює "шеринг" в "Дії" (t.me/diia_gov)
Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало про те, як через "Дію" знайти найближче укриття в Україні.
Тим часом в "Дії" також оновили послугу, яка стосується компенсацій за працевлаштування переселенців.
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