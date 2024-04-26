UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без копій та ксерокопій. Що таке "шеринг" та як це працює в "Дії": інструкція

Фото: як працює "шеринг" в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завдяки функції "шеринг" електронні копії документів можна надіслати через "Дію" в системи необхідних установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

Що таке "шеринг" 

Як й відзначалось вище, це функція, яка дозволяє відправити копію необхідного вам документа в систему установи. Відтепер можна "розпрощатись" з ксерокопіями, сканкопіями або ж фотографуванням документів. 

Копії яких документів можна відправити: 

  • ID-карта; 
  • закордонний паспорт; 
  • свідоцтво про народження; 
  • довідка внутрішньо переміщених осіб (ВПО); 
  • водійське посвідчення; 
  • техпаспорт; 
  • студентський квиток; 
  • документи про освіту. 

Як працює "шеринг"

Усе починається з запиту компанії на копію вашого цифрового документа з "Дії". Після підтвердження запиту "Дія.Підписом" - копія направляється в систему компанії або ж на її пошту. Після цього представник установи прикріпить документ до відповідної заяви чи договору. 

Для того, щоб самостійно надіслати копію документа через "Дію", необхідно: 

  • мати у "Дії" необхідний вам документ, копію якого бажаєте надіслати. Також важливо активувати "Дія.Підпис"
  • компанія, яка отримуватиме електронну копію - повинна налаштувати на своєму боці можливість отримувати копії через "Дію". 
 

Фото: як працює "шеринг" в "Дії" (t.me/diia_gov)

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало про те, як через "Дію" знайти найближче укриття в Україні.

Тим часом в "Дії" також оновили послугу, яка стосується компенсацій за працевлаштування переселенців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія