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Без копий и ксерокопий. Что такое "шеринг" и как это работает в "Дія": инструкция

Фото: как работает "шеринг" в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Благодаря функции "шеринг" электронные копии документов можно переслать через "Дія" в системы необходимых учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".

Что такое "шеринг"

Как и отмечалось выше, это функция, которая позволяет отправить копию необходимого вам документа в систему учреждения. Теперь можно "распрощаться" с ксерокопиями, сканкопиями или фотографированием документов. 

Копии каких документов можно отправить:

  • ID-карта;
  • загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении;
  • справка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт;
  • студенческий билет;
  • документы по образованию.

Как работает "шеринг"

Все начинается с запроса компании на копию вашего цифрового документа из "Дія". После подтверждения запроса "Дія.Підписом" - копия направляется в систему компании или же на ее почту. После этого представитель учреждения прикрепит документ к соответствующему заявлению или договору.

Для того чтобы самостоятельно отправить копию документа через "Дія", необходимо:

  • иметь в "Дія" необходимый вам документ, копию которого хотите отправить. Также важно активировать "Дія. Підпис" ;
  • компания, которая будет получать электронную копию, должна настроить на своей стороне возможность получать копии через "Дія".
 

Фото: как работает "шеринг" в "Дія" (t.me/diia_gov)

Напомним, РБК-Украина также рассказывала о том, как через "Дія" найти ближайшее укрытие в Украине.

Между тем, в "Дія" также обновили услугу, которая касается компенсаций за трудоустройство переселенцев.

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