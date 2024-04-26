Без копий и ксерокопий. Что такое "шеринг" и как это работает в "Дія": инструкция

Что такое "шеринг"

Как и отмечалось выше, это функция, которая позволяет отправить копию необходимого вам документа в систему учреждения. Теперь можно "распрощаться" с ксерокопиями, сканкопиями или фотографированием документов.

Копии каких документов можно отправить:

ID-карта;

загранпаспорт;

свидетельство о рождении;

справка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

водительское удостоверение;

техпаспорт;

студенческий билет;

документы по образованию.

Как работает "шеринг"

Все начинается с запроса компании на копию вашего цифрового документа из "Дія". После подтверждения запроса "Дія.Підписом" - копия направляется в систему компании или же на ее почту. После этого представитель учреждения прикрепит документ к соответствующему заявлению или договору.

Для того чтобы самостоятельно отправить копию документа через "Дія", необходимо:

иметь в "Дія" необходимый вам документ, копию которого хотите отправить. Также важно активировать "Дія. Підпис" ;

; компания, которая будет получать электронную копию, должна настроить на своей стороне возможность получать копии через "Дія".

Фото: как работает "шеринг" в "Дія" (t.me/diia_gov)