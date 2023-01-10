Копенгаген та Київ стануть містами-побратимами

Копенгаген та Київ розробляють угоду про побратимство між містами, що розрахована щонайменше на три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Економічного управління муніципалітету Копенгагена .

Зазначається, що м ер Києва Віталій Кличко звернувся до мера Копенгагена Софі Хесторп Андерсен щодо укладення угоди про побратимство між містами.

" Копенгаген підтримує українців і Київ. За рік ми прийняли кілька тисяч українців і робимо все можливе, щоб допомогти їм у важкий час. Але я сподіваюся, що ми можемо зробити ще більше для їхньої Батьківщини у стані війни, зробивши внесок у відбудову Києва. Таким чином ми можемо допомагати від однієї столиці до іншої, і ми можемо ще краще об’єднати наше населення", - сказала Андерсен.

Повідомляється, що управління економіки Копенгагена вже підготувало проєкт угоди про побратимство на основі пропозиції Києва.

Мер із працевлаштування та інтеграції Копенгагена Єнс-Крістіан Люткен зазначила, що угода дасть великі можливості як для Копенгагена, так і для України, як у культурному, людському, так і в економічному плані.

Спочатку угода розрахована на три роки.

Нагадаємо, раніше Данії передала Києву партію гуманітарної допомоги, до якої увійшли потужні генератори.

Окрім того, уряд Данії виділив близько 43 млн доларів для закупівлі зброї та обладнання для України.

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