Копенгаген - Динамо: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок 4 тура группового турнира Лиги Европы
"Динамо" сыграет с "Копенгагеном" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. По версии букмекеров, больше шансов на победу у датского клуба.
7 ноября 19:55
Копенгаген, стадион "Паркен"
В четверг, 7 ноября, на стадионе "Телла Паркен" состоится матч 4 тура Лиги Европы, в котором встретятся "Копенгаген" и "Динамо".
В прямом эфире в Украине игру можно будет посмотреть на канале "Футбол 1". Время начала матча - 19:55 по киевскому времени.
Поединок доверено судить венгерской бригаде арбитров во главе с 40-летним Тамашем Богнаром. На линиях ему будут помогать Болаш Бузаш и Петер Кобор. Четвертый судья - Петер Сольмоши.
Напомним, главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко взял на игру 21 футболиста, а также Дениса Бойко, который продолжает восстановление и не выходить на поле.
В предыдущей встрече "Динамо" и "Копенгагена", состоявшейся две недели назад в Киеве, была зафиксирована ничья - 1:1. На гол Пьероса Сотириу киевский клбу ответил точным ударом Артема Шабанова.
Обе команды имеют по пять очков после трех туров и ведут борьбу за лидерство в группе.