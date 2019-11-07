Копенгаген - Динамо: где смотреть матч

Фото: "Копенгаген" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда начнется поединок 4 тура группового турнира Лиги Европы

"Динамо" сыграет с "Копенгагеном" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. По версии букмекеров, больше шансов на победу у датского клуба.

7 ноября 19:55

Копенгаген, стадион "Паркен"

В четверг, 7 ноября, на стадионе "Телла Паркен" состоится матч 4 тура Лиги Европы, в котором встретятся "Копенгаген" и "Динамо".

В прямом эфире в Украине игру можно будет посмотреть на канале "Футбол 1". Время начала матча - 19:55 по киевскому времени.

Поединок доверено судить венгерской бригаде арбитров во главе с 40-летним Тамашем Богнаром. На линиях ему будут помогать Болаш Бузаш и Петер Кобор. Четвертый судья - Петер Сольмоши.

Напомним, главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко взял на игру 21 футболиста, а также Дениса Бойко, который продолжает восстановление и не выходить на поле.

В предыдущей встрече "Динамо" и "Копенгагена", состоявшейся две недели назад в Киеве, была зафиксирована ничья - 1:1. На гол Пьероса Сотириу киевский клбу ответил точным ударом Артема Шабанова.

Обе команды имеют по пять очков после трех туров и ведут борьбу за лидерство в группе.