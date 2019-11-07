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Копенгаген - Динамо: де дивитися матч

Новини » Спорт     07.11.2019 - 17:13
Копенгаген - Динамо: де дивитися матч
Фото: "Копенгаген" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться поєдинок 4 туру групового турніру Ліги Європи

"Динамо" зіграє з "Копенгагеном" у рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи. За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у данського клубу.

7 листопада 19:55
Копенгаген, стадіон "Паркен"

У четвер, 7 листопада, на стадіоні "Телла Паркен" відбудеться матч 4 туру Ліги Європи, в якому зустрінуться "Копенгаген" і "Динамо".

У прямому ефірі в Україні гру можна буде подивитися на каналі "Футбол 1". Час початку матчу - 19:55 за київським часом.

Поєдинок довірено судити угорській бригаді арбітрів на чолі з 40-річним Тамашем Богнаром. На лініях йому допомагатимуть Болаш Бузаш і Петер Кобор. Четвертий суддя - Петер Сольмоші.

Нагадаємо, головний тренер "біло-синіх" Олексій Михайличенко взяв на гру 21 футболіста, а також Дениса Бойка, який продовжує відновлення і не виходитиме на поле.

У попередній зустрічі "Динамо" і "Копенгагена", що відбулася два тижні тому в Києві, була зафіксована нічия - 1:1. На гол Пьероса Сотіріу київський музичних труп відповів точним ударом Артема Шабанова.

Обидві команди мають по п'ять очок після трьох турів у групі і ведуть боротьбу за лідерство в групі.

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