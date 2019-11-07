Копенгаген - Динамо: прогноз букмекеров

"Копенгаген" на своем будет принимать киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

7 ноября 19:55

Копенгаген, стадион "Паркен"

По мнению букмекеров, преимущество в поединке на стороне хозяев поля. Так, шансы на победу "Копенгагена" оцениваются коэффициентом 2,50. На успех "Динамо" коэффициент составляет 3,05, на ничью - 3,20.

В предыдущей встрече команд, состоявшейся две недели назад в Киеве, была зафиксирована ничья - 1:1. Обе команды имеют по пять очков после трех туров в группе.