Копенгаген - Динамо: прогноз букмекерів

"Копенгаген" на своєму прийматиме київське "Динамо" в четвертому турі групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

7 листопада 19:55

Копенгаген, стадіон "Паркен"

На думку букмекерів, перевага в поєдинку на боці господарів поля. Так, шанси на перемогу "Копенгагена" оцінюються коефіцієнтом 2,50. На успіх "Динамо" коефіцієнт становить 3,05, на нічию - 3,20.

У попередній зустрічі "Динамо" і "Копенгагена", що відбулася два тижні тому в Києві, була зафіксована нічия - 1:1. Обидві команди мають по п'ять очок після трьох турів у групі.