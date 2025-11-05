Коордштаб звернувся до родин полонених і зниклих із важливим проханням: про що йдеться

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими просить родини захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісти, уважно заповнити розділи "Місце проживання" та "Місце реєстрації" в особистому кабінеті.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Facebook.
У штабі пояснили, що ці відомості є надзвичайно важливими для уточнення інформації про захисника та перевірки даних. Вони допомагають аналітикам у процесі пошуку, встановлення місця перебування та ідентифікації військових і цивільних, утримуваних у неволі.
На основі інформації, яку вносять родини, фахівці Координаційного штабу збирають, перевіряють і узагальнюють дані про можливі місця утримання українців. Це дозволяє продовжувати процедури верифікації бранців і формувати запити на обмін.
У штабі наголошують, що максимально повно заповнені профілі підвищують шанси на повернення рідних додому. Також подякували родинам за довіру, активність і співпрацю у спільній справі - звільненні кожного українського захисника.
Дані про зниклих потрібно максимально заповнити (скриншот)
Читайте також про те, що понад 70 тисяч українців вважаються зниклими безвісти через війну Росії проти України, станом на літо 2025. Встановити обставини їх зникнення та дізнатися про їхній статус стане можливим лише після закінчення війни або припинення активних бойових дій.
Раніше ми писали про те, що в Україні змінився порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти. Тепер військові можуть залишити особисте розпорядження щодо цього питання.