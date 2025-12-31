Коордштаб вперше назвав кількість полонених росіян в Україні

В Україні понад 10 тисяч російських військових потрапили в полон з початку повномасштабного вторгнення. Серед них зростає кількість іноземних найманців
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Проєкт "Хочу жити" вперше публікує комплексну статистику щодо понад 10 000 російських військовослужбовців, які потрапили в полон за час повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
За даними проєкту, кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає. У неповному 2025 році у полон потрапило більше військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом.
У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військових РФ, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень. З червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські в російський.
Найбільше полонених зафіксовано в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області.
У 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців у полоні - щотижня виявляють 2-3 громадян третіх країн. Загалом близько 7% усіх російських військовополонених в Україні - іноземці з 40 країн світу.
Типовий російський військовополонений це:
Про примус або обман заявили 24% полонених. 40% мають судимості, найчастіше – за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.
Лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей, зокрема 8% – трьох і більше.
Сотні осіб потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.
За даними проєкту, понад 6 000 військовополонених вже повернулися в Росію в рамках обмінів на українських захисників, понад половину - у 2025 році.
Відомо щонайменше про 237 колишніх полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти на фронті. Четверо росіян перебувають у полоні вдруге.
Росія в першу чергу забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні, натомість іноземних найманців РФ для обміну не запитує.
Також у проєкті зазначають, що тисячі військовополонених армії РФ, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні. Росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх".
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на тлі переговорного процесу щодо завершення війни РФ проти України російська сторона почала "гальмувати" обміни полоненими.
За його словами, Москва робить це, щоб досягти "загальних домовленостей".
Раніше, 15 листопада, Умєров повідомив, що українська та російська сторони погодилися активувати стамбульські домовленості щодо обміну військовополоненими, передбачені на 1 200 осіб.
19 листопада Зеленський висловив сподівання, що до кінця 2025 року Україні вдасться відновити обміни полоненими з російською стороною.