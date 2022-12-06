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Координуватимемо рух в ЄС. Шмигаль про створення робочої групи з Молдовою

Фото: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна створить робочу групу із Молдовою задля того, аби координувати рух обох країн до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Активізуємо формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Для цього у 2023 році проведемо зустріч керівників урядів трьох держав", - йдеться у заяві.

Шмигаль пояснив, що Україна готова надавати Молдові всебічну експертну підтримку та допомогти країні успішно виконати рекомендації Європейської комісії.

Україна та Молдова буде працювати у сфері ППО, покращення прикордонного контролю. Україна планує підтримувати співпрацю та діалог щодо питання миру й безпеки в Придністровському районі Молдови.

Шмигаль пояснив, що надалі планується усунути адміністративні бар’єри для руху людей і товарів між Україною та Молдовою. Обговорюється підготовка угоди про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 грудня, прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця відвідала Бучу та Ірпінь. Чиновник вкотре сказала, що Молдова залишається другом та партнером України.

Падіння ракети у Молдові та подальше навантаження енергосистеми країни стали ще одними наслідками повномасштабної війни Росії в Україні, які Європа відчуває щодня.

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