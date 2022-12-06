Координуватимемо рух в ЄС. Шмигаль про створення робочої групи з Молдовою

"Активізуємо формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Для цього у 2023 році проведемо зустріч керівників урядів трьох держав", - йдеться у заяві.

Шмигаль пояснив, що Україна готова надавати Молдові всебічну експертну підтримку та допомогти країні успішно виконати рекомендації Європейської комісії.

Україна та Молдова буде працювати у сфері ППО, покращення прикордонного контролю. Україна планує підтримувати співпрацю та діалог щодо питання миру й безпеки в Придністровському районі Молдови.

Шмигаль пояснив, що надалі планується усунути адміністративні бар’єри для руху людей і товарів між Україною та Молдовою. Обговорюється підготовка угоди про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.