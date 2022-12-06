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Будем координировать движение в ЕС. Шмыгаль о создании рабочей группы с Молдовой

Фото: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина создаст рабочую группу с Молдовой для того, чтобы координировать движение обеих стран в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Активизируем формат диалога в треугольнике Украина-Молдова-Румыния. Для этого в 2023 году проведем встречу руководителей правительств трех государств", - говорится в заявлении.

Шмыгаль объяснил, что Украина готова оказывать Молдове всестороннюю экспертную поддержку и помочь стране успешно выполнить рекомендации Европейской комиссии.

Украина и Молдова будут работать в сфере ПВО, улучшения пограничного контроля. Украина планирует поддерживать сотрудничество и диалог по миру и безопасности в Приднестровском районе Молдовы.

Шмыгаль объяснил, что в дальнейшем планируется устранить административные барьеры для движения людей и товаров между Украиной и Молдовой. Обсуждается подготовка соглашения о строительстве автомобильного моста через Днестр на общей границе.

Напомним, что во вторник, 6 декабря, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица посетила Бучу и Ирпень. Чиновник в очередной раз сказала, что Молдова остается другом и партнером Украины.

Падение ракеты в Молдове и последующая нагрузка энергосистемы страны стали еще одними последствиями полномасштабной войны России в Украине, которые испытывает Европа ежедневно.

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МолдоваЕвросоюз