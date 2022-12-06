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Підтримуватимемо Україну всім, чим зможемо. Прем'єр Молдови відвідала Бучу та Ірпінь

Новость на русском →
Україна, Вівторок 06 грудня 2022 16:06
Підтримуватимемо Україну всім, чим зможемо. Прем'єр Молдови відвідала Бучу та Ірпінь Фото: Наталія Гаврилиця, прем'єр Молдови (flickr com parliamentrm)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 6 грудня, прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця відвідала Бучу та Ірпінь. Чиновник вкотре сказала, що Молдова залишається другом та партнером України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву, яку приводить NewsMaker.

"Я на власні очі бачила згорілі будинки, школи, дитсадки, розбиті дороги. Але найболючіше було бачити хрести на городах. Жодне фото чи відео не передасть того, що я бачила тут, на місці", - заявила Гаврилиця.

Вона також додала, що підтримує ініціативу міжнародного розслідування воєнних злочинів, які були вчинені військовими РФ на території України. За її словами, кожен громадянин України, особливо жінки та діти, які зазнали жорстокості та нелюдського поводження, заслуговує на справедливість.

Прем'єр-міністр Молдови додала, що Молдова залишається другом та партнером України. Її країна і надалі буде підтримувати Київ всім, чим тільки зможе.

Нагадаємо, що вчора прем'єр Молдови висловилася про падіння ракети на території країни.

Раніше стало відомо, що сьогодні, 5 грудня, на території Молдови впала ракета.

Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що подібні випадки підтверджують загрозу російських атак для безпеки не тільки України, а й інших країн.

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