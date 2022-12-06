Підтримуватимемо Україну всім, чим зможемо. Прем'єр Молдови відвідала Бучу та Ірпінь

У вівторок, 6 грудня, прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця відвідала Бучу та Ірпінь. Чиновник вкотре сказала, що Молдова залишається другом та партнером України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву, яку приводить NewsMaker.

"Я на власні очі бачила згорілі будинки, школи, дитсадки, розбиті дороги. Але найболючіше було бачити хрести на городах. Жодне фото чи відео не передасть того, що я бачила тут, на місці", - заявила Гаврилиця.

Вона також додала, що підтримує ініціативу міжнародного розслідування воєнних злочинів, які були вчинені військовими РФ на території України. За її словами, кожен громадянин України, особливо жінки та діти, які зазнали жорстокості та нелюдського поводження, заслуговує на справедливість.

Прем'єр-міністр Молдови додала, що Молдова залишається другом та партнером України. Її країна і надалі буде підтримувати Київ всім, чим тільки зможе.