Координационный совет оппозиции ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти

Оппозиция Беларуси не создала координационный совет для неконституционного захвата власти. Таким образом, Совет опровергнул обвинения президента Александра Лукашенко

Об этом заявила доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время брифинга.

"Координационный совет не ставить цель захвата власти неконституционным путем", - сказала она.

В свою очередь, адвокат Максим Знак заявил, что у Совета нет цели незаконного захвата власти.

"Нет призывов к беспорядкам, но есть цель обеспечить консенсус в обществе и принятие гражданским обществом мер, которые сообщество может предпринять для разрешения кризиса", - заявил он.

Он также добавил, что члены совета изберут президиум.

"Могут быть рекомендации Светланы Тихоновской, но процедура демократичная, президиум избирается самим Советом. После этого Совет организует работу в рабочих группах, инициирует процесса", - отметил Знак.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко расценил создание координационного совета оппозиции как попытку захвата власти.